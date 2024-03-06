Английские топ-клубы сохраняют интерес к нападающему «Болоньи» Джошуа Зиркзее

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» продолжают следить за нападающим «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, скауты «Арсенала» отслеживали Зиркзее на матче 25-го тура Серии А между «Болоньей» и «Лацио» (2:1), в котором футболист отметился забитым мячом. «Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес. Итальянский клуб требует за нападающего не менее € 60 млн.

Напомним, мюнхенская «Бавария» имеет 50% прав на игрока, а также опцию обратного выкупа футболиста за € 40 млн. При этом сообщается, что Джошуа в случае перехода будет отдавать предпочтение клубам Серии А.

В этом сезоне Джошуа Зиркзее провёл за «Болонью» 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды, по информации интернет-портала Transfermarkt.