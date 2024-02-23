Джошуа Зиркзее прокомментировал возможность перехода в «Ювентус»

Нападающий итальянского клуба «Болонья» Джошуа Зиркзее ответил на вопрос о своём возможном переходе в «Ювентус».

«Я думаю только о следующей игре, а когда сезон закончится, я подумаю о будущем», – приводит слова Зиркзее Corriere della Sera.

Ранее «Ювентус» проявил интерес к нидерландскому нападающему, намекнув на возможные переговоры в летнее трансферное окно. Руководство «бьянконери» ждёт решения Душана Влаховича о своей дальнейшей карьере в клубе. Calciomercato сообщает, что в случае ухода сербского нападающего «Ювентус» начнёт переговоры с Зиркзее. По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет € 30 млн.

В этом сезоне нидерландский футболист провёл за «Болонью» 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.