Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джошуа Зиркзее прокомментировал возможность перехода в «Ювентус»

Джошуа Зиркзее прокомментировал возможность перехода в «Ювентус»
Комментарии

Нападающий итальянского клуба «Болонья» Джошуа Зиркзее ответил на вопрос о своём возможном переходе в «Ювентус».

«Я думаю только о следующей игре, а когда сезон закончится, я подумаю о будущем», – приводит слова Зиркзее Corriere della Sera.

Ранее «Ювентус» проявил интерес к нидерландскому нападающему, намекнув на возможные переговоры в летнее трансферное окно. Руководство «бьянконери» ждёт решения Душана Влаховича о своей дальнейшей карьере в клубе. Calciomercato сообщает, что в случае ухода сербского нападающего «Ювентус» начнёт переговоры с Зиркзее. По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет € 30 млн.

В этом сезоне нидерландский футболист провёл за «Болонью» 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме
Экс-игрок «Баварии» Зиркзее рассказал о влиянии уличного футбола на свою игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android