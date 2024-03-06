Марио Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Аданы» после матча чемпионата Турции

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий в составе турецкого «Адана Демирспор», взорвал петарду в раздевалке команды после матча чемпионата Турции с «Фатих Карагюмрюк».

Встреча 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Адана Демирспор» – «Фатих Карагюмрюк» состоялась 4 марта. Она завершилась победой стамбульского клуба со счётом 1:0. В составе «Адана Демирспор» единственный гол забил нападающий Марио Балотелли.

Ранее в биографии Балотелли уже фигурировали истории, связанные с пиротехническими взрывами. Так, в 2020 году бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал, как Марио зажёг фейерверк прямо в его доме. Они вместе выступали за «горожан» с 2010 по 2013 год. Также известна история о том, как Балотелли запустил фейерверк в собственной ванной, после чего дважды забил «Манчестер Юнайтед» (6:1), показав футболку с надписью: «Почему всегда я?».