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Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 6 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Реал» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой из Италии. Игра начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 1:0.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, выйдя в плей-офф со второго места.

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