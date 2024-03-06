Минское «Динамо» с Павлом Мелёшиным обыграло БАТЭ в матче 1/4 финала Кубка Беларуси

Завершился первый матч 1/4 финала Кубка Беларуси между борисовским БАТЭ и минским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «ФК Минск» в Минске (Беларусь). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Гомель). Динамовцам удалось одержать победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом в матче отметился полузащитник Артём Соколовский, поразивший ворота Вячеслава Дергачёва на 72-й минуте. В составе минчан играл нападающий «Спартака» Павел Мелёшин, выступающий за белорусскую команду на правах аренды.

Ответная встреча команд пройдёт в воскресенье, 10 марта. В четвертьфинале также участвуют такие команды, как «Ислочь», «Витебск», «Минск», «Торпедо-БелАЗ», солигорский «Шахтёр» и «Неман».