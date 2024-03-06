«Челси» нацелился на подписание молодого вингера сборной Испании

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонцев устраивает сумма отступных, прописанная в контракте 21-летнего футболиста с испанским клубом. Она составляет около € 45 млн. Возможное приобретение молодого игрока атаки во многом будет зависеть от будущего вингеров Михаила Мудрика и Рахима Стерлинга в лондонской команде.

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Уильямс находится в системе «Атлетика» с 2013 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за басков 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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