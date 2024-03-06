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«Атлетико» продлит контракт с Аспиликуэтой на год — Marca

«Атлетико» продлит контракт с Аспиликуэтой на год — Marca
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Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта продлит контракт с клубом из Испании. Об этом сообщает издание Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

По сведениям источника, стороны уже согласовали условия нового соглашения. Оно будет рассчитано до лета 2025 года. Действующий трудовой договор защитника с «матрасниками» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Напомним, прошлым летом Аспиликуэта покинул «Челси» и перешёл в клуб из Мадрида на правах свободного агента. Защитник выступал за лондонскую команду с 2012 по 2023 год. За это время он сыграл 508 матчей, в которых отметился 17 голами и 56 результативными передачами.

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