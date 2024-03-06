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Мостовой: у Промеса сейчас всё хорошо, а потом наручники наденут и помогать не будут

Мостовой: у Промеса сейчас всё хорошо, а потом наручники наденут и помогать не будут
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что нападающий московского клуба Квинси Промес вместе со своей девушкой посетил ночной клуб в Дубае. Ранее футболист был задержан полицией в аэропорту ОАЭ и сейчас находится под домашним арестом.

«Зачем это выставлять, когда у тебя такая ситуация? Пошёл Промес в клуб или ещё куда-то. Посиди спокойно, но не выставляй себя напоказ. Вот этого я не понимаю. Два дня назад говорят, что Промес под домашним арестом, а сейчас уже на дискотеке в клубе. Странно это всё!

Я надеюсь, что с Промесом там ничего не произойдёт. Одно дело, когда тебя это не касается и делаешь, что хочешь, а другое дело, когда тебя все эти моменты касаются. Сейчас вроде всё хорошо, а потом наручники наденут, и никто помогать не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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