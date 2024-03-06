«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением тренера «Болоньи»

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«Манчестер Юнайтед» в случае ухода главного тренера Эрика тен Хага может пригласить на данный пост наставника «Болоньи» Тьяго Мотту, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководству английского клуба нравится работа 41-летнего специалиста. Представители «красных дьяволов» продолжают внимательно наблюдать за успехами «Болоньи». Отмечается, что вероятность увольнения тен Хага по итогам нынешнего сезона оценивается высоко.

Тренерская карьера Мотты началась в 2019 году. После этого итальянец успел поработать с молодёжной командой «ПСЖ», «Дженоа» и «Специей». На данный момент «Болонья» располагается в зоне Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 очков.