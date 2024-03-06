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Экс-наставник «МЮ» Сульшер рассказал, что клуб мог подписать Беллингема в 2019 году

Экс-наставник «МЮ» Сульшер рассказал, что клуб мог подписать Беллингема в 2019 году
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что манкунианцы могли приобрести молодого полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингема в 2019 году. На данный момент хавбек выступает за мадридский «Реал» и является одним из лидеров команды.

«Как-то раз 17-летний Беллингем посетил нашу тренировочную базу. На встрече также присутствовал сэр Алекс Фергюсон. Мы все пытались его убедить перейти в «Манчестер Юнайтед».

Почему нам это не удалось? У Джуда были определённые требования относительно игрового времени, выполнение которых мы не могли гарантировать. Несмотря на юный возраст, этот футболист всегда знал, чего хочет. У него всё было спланировано», — приводит слова Сульшера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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