«Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» не забили голов в первом тайме ответного матча 1/8 финала ЛЧ

В эти минуты в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются мадридский «Реал» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой из Италии. Игра началась в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт в матче не открыт — 0:0.

В первом матче, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 1:0.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, выйдя в плей-офф со второго места.