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Бояринцев рассказал о самом обидном поражении в своей футбольной карьере

Бояринцев рассказал о самом обидном поражении в своей футбольной карьере
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и казанского «Рубина» Денис Бояринцев назвал своё самое обидное поражение в профессиональной карьере футболиста.

«В 2004 году «Рубин» дебютировал в еврокубках. Мы играли с австрийским «Рапидом», и первый матч в Вене мы выиграли 2:0. Я забил свой первой гол в еврокубках. Наша победа была неожиданностью для всех. Самое обидное, что потом дома мы проиграли 0:3 и никуда не прошли. Помню, как готовили стадион, чтобы он соответствовал всем стандартам. Этот матч надолго засел в голове, потому что очень обидный проигрыш был. Первая игра подарила столько положительных эмоций. Мы получили хороший опыт, поражение дома дало хороший щелчок, что ко всем матчам надо готовиться одинаково, несмотря на какое-то преимущество», — цитирует Бояринцева Legalbet.

Напомним, во время своей футбольной карьеры Бояринцев выступал за «Носту» (1998–2000), казанский «Рубин» (2001–2004), московский «Спартак» (2005–2007, 2009), ярославский «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011–2012) и ряд других российских команд. В 2003 году казанский «Рубин» выиграл бронзовые медали чемпионата России по футболу и попал в квалификационный раунд Кубка УЕФА сезона-2004/2005. Казанцы во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА победили в первой игре в гостях австрийский «Рапид» со счётом 2:0, а в ответном матче в родных стенах уступили австрийцам 0:3.

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