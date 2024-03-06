Коул Палмер оценил свое пребывание в «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился ощущениями от нахождения в команде.

«С приходом сюда я определённо стал лучше как игрок. Я просто чувствовал [летом], что готов играть в футбол неделю за неделей, и это то, что я делаю здесь, в «Челси».

Почеттино определённо помог мне, он топ-менеджер и важный человек. Он говорит с тобой обо всём, например, о семейных проблемах. Я думаю, если он знает, что происходит за пределами поля, это может повлиять на то, как он ведёт себя с вами на поле. У него это действительно здорово получается.

Он дал мне свободу играть так, как я умею, и мне нравится это, потому что я чувствую, что могу больше выражать себя на поле.

Каждый день Почеттино говорит с тобой о разных вещах, не только о футболе, но и о жизни в целом. Ему здорово удаётся поднять тебе настроение, и он всегда старается выжать из тебя всё лучшее», — приводит слова Палмера официальный сайт клуба.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне англичанин сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами.