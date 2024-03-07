Кристиян Бистрович объяснил, почему Игнашевич назначил его капитаном «Балтики»

25-летний хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, выступающий за калининградский клуб на правах аренды из московского ЦСКА, рассказал, как стал в «Балтике» капитаном команды.

«В «Балтике» всем доволен. Играл почти во всех матчах, после операции мне было важно получить практику (Бистрович перенёс операцию после мышечной травмы, которую получил в мае 2023-го. – Прим. «Чемпионата»). Я очень быстро адаптировался.

Я теперь капитан команды. Николаевич так решил. У нас очень много новых игроков. Конечно, для меня это большая честь и ответственность. Буду помогать команде в новой роли, чем смогу. Я в молодёжных командах в Хорватии всегда был капитаном. Стараюсь в роли капитана постоянно общаться с Игнашевичем, доносить что-то до команды, плюс постоянно на поле подсказываю партнёрам», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. В 16 матчах за балтийцев во всех турнирах на счету игрока два гола и результативный пас.