«Подло и мерзко, кому я нужен?» Могилевец рассказал о самой обидной ситуации в карьере

Российский футболист Павел Могилевец рассказал о самой обидной ситуации, которая сложилась в его карьере. Так, он выделил свой уход из армянского «Урарту», назвав его мерзким поступком со стороны клуба. По словам Могилевца, он провёл несколько матчей за команду и в игровом плане выглядел не хуже других, тренер даже персонально хвалил его после некоторых матчей. В то же время ходили слухи, что им недоволен президент клуба. В итоге Могилевца внезапно вызвал главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько и сообщил о намерении расстаться посреди сезона. Гунько назвал это собственным решением, но Могилевец считает, что предпосылок для такого резкого решения не было.

«Слова Гунько каким-то надменным тоном: «Мы видим, что тебя что-то не устраивает в тренировочном процессе, не нравятся наши идеи. Считаем, нам надо расстаться». Он продолжает: «Мы рассчитывали попасть в групповой этап Лиги Европы или в Лигу конференций, но не попали». И в этом, судя по всему, моя вина. Ну конечно, причину же всегда легче найти в ком-то одном.

И ключевая фраза Гунько: «Мне кажется, так будет лучше и нам, и тебе». Как это мне «лучше»? Кому я сейчас нужен? Где я посреди сезона найду команду? Подло и мерзко», — приводит слова Могилевца Sport24.

Напомним, сейчас Павел Могилевец пребывает в статусе свободного агента.