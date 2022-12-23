Могилевец — об уходе из «Рубина»: со Слуцким отношения не сложились

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец признался, что не смог привыкнуть к стилю работы Леонида Слуцкого в казанской команде.



«Как уходил из «Рубина»? Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески. Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде. Не привык к шуткам, подколам на тренировках, как это было при Слуцком — не только в мой адрес, а в целом. Леонид Викторович такую мою реакцию видел», — приводит слова Могилевца Sport24.



Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста в РПЛ стал «Нижний Новгород». В августе 2022 года он подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана до конца года.