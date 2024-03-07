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Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер: я чемпион мира, так что своей карьерой пока доволен

Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер: я чемпион мира, так что своей карьерой пока доволен
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Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался о своей профессиональной карьере футболиста.

«Последние пару лет были для меня сумасшедшими и тяжёлыми одновременно. Я пережил трудные времена, но даже в то время я действительно верил в себя. Важно, что моя семья была рядом. Затем, конечно, я выиграл чемпионат мира, это нелегко, и я очень горжусь этим.

Сейчас я живу своей жизнью в таком клубе, как «Ливерпуль», и это потрясающе. Каждому игроку и каждому человеку приходится переживать хорошие и плохие моменты, сейчас я действительно наслаждаюсь своей жизнью, поэтому я очень, очень доволен своей карьерой на данный момент и наслаждаюсь ею», — приводит слова Мак Аллистера британское издание Liverpool Echo.

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