Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер: я чемпион мира, так что своей карьерой пока доволен

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался о своей профессиональной карьере футболиста.

«Последние пару лет были для меня сумасшедшими и тяжёлыми одновременно. Я пережил трудные времена, но даже в то время я действительно верил в себя. Важно, что моя семья была рядом. Затем, конечно, я выиграл чемпионат мира, это нелегко, и я очень горжусь этим.

Сейчас я живу своей жизнью в таком клубе, как «Ливерпуль», и это потрясающе. Каждому игроку и каждому человеку приходится переживать хорошие и плохие моменты, сейчас я действительно наслаждаюсь своей жизнью, поэтому я очень, очень доволен своей карьерой на данный момент и наслаждаюсь ею», — приводит слова Мак Аллистера британское издание Liverpool Echo.