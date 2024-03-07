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Хави: Лапорта — лучший президент в истории «Барселоны»

Хави: Лапорта — лучший президент в истории «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о работе президента каталонского клуба Жоана Лапорты, которым он руководит с марта 2021 года.

«Находясь внутри клуба, я оцениваю ситуацию крайне положительно. Думаю, что президент принял клуб в очень сложный экономический, спортивный и институциональный период для него. Считаю, что Лапорта проделывает хорошую работу. Он на полпути к достижению чего-то большого.

На мой взгляд, Лапорта — лучший президент в истории «Барселоны», что он должен доказать ещё раз. Он опытен, позитивен и обладает лидерскими качествами. Если и есть кто-то, кто способен вывести «Барсу» из нынешней ситуации, так это именно Лапорта», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, с 2003 по 2010 год Лапорта также занимал должность президента «Барселоны».

После 27 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 58 очков и занимает третье место.

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