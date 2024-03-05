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Хави может быть уволен в случае поражения от «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов — AS

Хави может быть уволен в случае поражения от «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов — AS
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Главный тренер «Барселоны» Хави может быть уволен со своего поста в случае, если сине-гранатовые не смогут выиграть у «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 12 марта. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, для руководства каталонского клуба крайне важно, чтобы он прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, поскольку это влияет на статус клуба, а также позволяет выручить дополнительные средства.

Напомним, в первом матче 1/8 финала этого турнира команды сыграли со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

«Барселона» сыграет с «Наполи» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В конце января Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в связи с тем, что клубу нужен новый вектор развития.

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