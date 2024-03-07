Шешуков — о малом игровом времени Джикии: нужно видеть, как он выглядит на тренировках

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в стане красно-белых.

«Не нахожусь в команде, поэтому сложно что-то сказать. Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия. Такое может случиться в любой команде. Скажем, тренер видит, что футболист сбавил в качестве игры, а последний уверен в обратном. На этой почве возможно недопонимание, которое далее приводит к серьёзным разногласиям. Но это просто пример, никак не связанный с Джикией», — приводит слова Шешукова «RT на русском».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Зимой Вадим Шпинёв, агент защитника Георгия Джикии, сообщил, что его клиент не останется в стане красно-белых, пока на посту главного тренера команды будет находиться Гильермо Абаскаль.