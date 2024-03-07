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«Милан» — «Славия»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы начнётся в 23:00 мск

«Милан» — «Славия»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся итальянский «Милан» и чешская «Славия». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Славия П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Милану» пришлось выступить на стадии 1/16 финала Лиги Европы, где подопечные Стефано Пиоли встречались с французским «Ренном». В первом матче, который состоялся в Милане, «россонери» одержали крупную победу со счётом 3:0. В ответной игре сильнее оказались представители Лиги 1 (3:2), однако этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Пражская «Славия» в раунде 1/16 финала турнира участия не принимала.

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Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2023/2024
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