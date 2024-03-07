Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осимхену интересен переход в «Челси» — Фабрицио Романо

Осимхену интересен переход в «Челси» — Фабрицио Романо
Комментарии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен всерьёз рассматривает вариант с переходом в «Челси». Об этом в интервью Caught Offside сообщил известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Виктор Осимхен считает «Челси» «одним из самых интересных вариантов» для перехода летом. Я не уверен, что «Челси» является фаворитом в борьбе за нигерийца, но они в гонке», — заявил Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 22 игры во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.

«Наполи» после 27 туров Серии А занимает седьмое место, имея в своём активе 43 очка.

Материалы по теме
Стали известны основные претенденты на подписание форварда «Наполи» Осимхена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android