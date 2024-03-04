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Стали известны основные претенденты на подписание форварда «Наполи» Осимхена

Стали известны основные претенденты на подписание форварда «Наполи» Осимхена
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Сразу два европейских топ-клуба являются фаворитами на приобретение нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена, сообщает The Independent.

По информации источника, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» на данный момент находятся ближе всех остальных клубов к достижению договорённости с «Наполи» по трансферу 25-летнего футболиста. Отмечается, что «ПСЖ» рассматривает Осимхена в качестве возможной замены форварду Килиану Мбаппе, который летом может перейти в «Реал». В свою очередь, совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф видит в нигерийце идеального нападающего для своего клуба на ближайшие несколько лет.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «партенопейцев» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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