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«Спарта» — «Ливерпуль»: гол Салаха был отменён после просмотра VAR

«Спарта» — «Ливерпуль»: гол Салаха был отменён после просмотра VAR
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются чешская «Спарта» и английский «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Мак Аллистер – 6'     0:2 Нуньес – 25'     0:3 Нуньес – 45+3'     1:3 Брэдли – 46'     1:4 Диас – 53'     1:5 Собослаи – 90+4'    

На 74-й минуте пятый мяч «Ливерпуля» забил Мохамед Салах, но он был отменён после просмотра VAR.

Ранее, на седьмой минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник гостей Алексис Мак Аллистер, реализовав пенальти. На 25-й минуте второй гол «Ливерпуля» забил нападающий Дарвин Нуньес. На 45+3-й минуте Дарвин Нуньес оформил дубль.

На 47-й минуте автогол забил защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, который в перерыве матча заменил Джозефа Гомеса. На 53-й минуте вингер гостей Луис Диас забил четвёртый гол своей команды.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» прошла турецкий «Галатасарай», обыграв его по сумме двух встреч со счётом 6:4. В свою очередь, «Ливерпуль» не принимал участия в стадии 1/16 финала этого соревнования, поскольку на групповом этапе занял первое место в квартете Е.

Ответный матч между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится 14 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча начнётся в 23:00 мск.

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