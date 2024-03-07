Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.

В Амстердаме местный «Аякс» принимал английскую «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

В параллельном матче норвежский «Мольде» принимал бельгийский клуб «Брюгге». Хозяева одержали победу — 2:1. Первый гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник «Мольде» Халлдор Стеневик. На 84-й минуте счёт сравнял Максим Де Кёйпер. На 90+3-й минуте Фредрик Гульбрандсен принёс хозяевам победу.

Греческий «Олимпиакос» на своём поле уступил «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Израильтяне смогли забить два гола уже к девятой минуте. На пятой минуте счёт открыл Эран Захави. Удвоил преимущество гостей Идо Шахар. Спустя четыре минуты игрок «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби отыграл один мяч. На 30-й минуте Захави оформил дубль и сделал счёт 3:1. Четвёртый гол забил Дор Перец.

В Австрии играли «Штурм» и «Лилль». Команда из французской Лиги 1 добилась крупной победы — 3:0. Дважды в составе гостей отличился Джонатан Дэвид, ещё один мяч на счету Эдона Жегровы.