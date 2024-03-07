Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.

В Амстердаме местный «Аякс» принимал английскую «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Удаления: Гойер – 86' / Конса – 83'

В параллельном матче норвежский «Мольде» принимал бельгийский клуб «Брюгге». Хозяева одержали победу — 2:1. Первый гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник «Мольде» Халлдор Стеневик. На 84-й минуте счёт сравнял Максим Де Кёйпер. На 90+3-й минуте Фредрик Гульбрандсен принёс хозяевам победу.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
2 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Стеневик – 43'     1:1 Де Кёйпер – 85'     2:1 Гульбрандсен – 90+3'    

Греческий «Олимпиакос» на своём поле уступил «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Израильтяне смогли забить два гола уже к девятой минуте. На пятой минуте счёт открыл Эран Захави. Удвоил преимущество гостей Идо Шахар. Спустя четыре минуты игрок «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби отыграл один мяч. На 30-й минуте Захави оформил дубль и сделал счёт 3:1. Четвёртый гол забил Дор Перец.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 4
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Захави – 5'     0:2 Шахар – 9'     1:2 Эль-Кааби – 13'     1:3 Захави – 30'     1:4 Перец – 74'    

В Австрии играли «Штурм» и «Лилль». Команда из французской Лиги 1 добилась крупной победы — 3:0. Дважды в составе гостей отличился Джонатан Дэвид, ещё один мяч на счету Эдона Жегровы.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 3
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Дэвид – 28'     0:2 Дэвид – 51'     0:3 Жегрова – 71'    
Календарь Лиги конференций сезона-2023/2024
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android