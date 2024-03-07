Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.
В Амстердаме местный «Аякс» принимал английскую «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
В параллельном матче норвежский «Мольде» принимал бельгийский клуб «Брюгге». Хозяева одержали победу — 2:1. Первый гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник «Мольде» Халлдор Стеневик. На 84-й минуте счёт сравнял Максим Де Кёйпер. На 90+3-й минуте Фредрик Гульбрандсен принёс хозяевам победу.
Греческий «Олимпиакос» на своём поле уступил «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Израильтяне смогли забить два гола уже к девятой минуте. На пятой минуте счёт открыл Эран Захави. Удвоил преимущество гостей Идо Шахар. Спустя четыре минуты игрок «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби отыграл один мяч. На 30-й минуте Захави оформил дубль и сделал счёт 3:1. Четвёртый гол забил Дор Перец.
В Австрии играли «Штурм» и «Лилль». Команда из французской Лиги 1 добилась крупной победы — 3:0. Дважды в составе гостей отличился Джонатан Дэвид, ещё один мяч на счету Эдона Жегровы.
- 7 марта 2024
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:24
-
22:18
-
22:13
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:33
-
21:24
-
21:23
-
21:16
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:01
-
20:56
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:29
-
20:10
-
20:10
-
20:01