34-летний Аспиликуэта продлил контракт с «Атлетико» до 2025 года — журналист Романо

34-летний правый защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта уже подписал новый контракт с «матрасниками», рассчитанный до 2025 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент отсутствует информация, когда мадридский клуб официально объявит о пролонгации трудового соглашения с Аспиликуэтой.

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Напомним, испанский футболист присоединился к «Атлетико» на правах свободного агента минувшим летом. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

В январском матче 1/8 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (4:2) Аспиликуэта получил разрыв наружного мениска. Сообщалось, что из-за этой травмы игрок может пропустить от восьми до 12 недель.