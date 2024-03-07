«Милан» — «Славия»: Оливье Жиру вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянский «Милан» и чешская «Славия». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте нападающий Оливье Жиру вывел «Милан» вперёд. Автором голевой передачи стал Рафаэл Леау. Отметим, что «Славия» с 26-й минуты играет вдесятером.

Напомним, «Милану» пришлось выступить на стадии 1/16 финала Лиги Европы, где подопечные Стефано Пиоли встречались с французским «Ренном». В первом матче, который состоялся в Милане, «россонери» одержали крупную победу со счётом 3:0. В ответной игре сильнее оказались представители Лиги 1 (3:2), однако этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Пражская «Славия» в раунде 1/16 финала турнира участия не принимала.