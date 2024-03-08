«Сказался их опыт в еврокубках». Де Дзерби — о поражении «Брайтона» в игре с «Ромой»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби объяснил, почему его команда разгромно проиграла в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (4:0).

«Мы могли сделать больше в этом матче. «Рома» продемонстрировала свой опыт в проведении подобных игр. Мы слишком сильно пострадали от уровня соревнования, к которому не привыкли.

Нам удалось создать много моментов, возможно, столько же, сколько и «Роме», если посмотреть статистику. Это был первый раз, когда «Брайтон» был отправлен в нокаут в этом соревновании. Крайне неприятно для нас, но сегодня мы играли на 20% ниже от своего потенциала», — приводит слова Де Дзерби сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими командами состоится 14 марта в 23:00 мск.