«Сказался их опыт в еврокубках». Де Дзерби — о поражении «Брайтона» в игре с «Ромой»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби объяснил, почему его команда разгромно проиграла в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (4:0).
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1:0 Дибала – 13' 2:0 Лукаку – 43' 3:0 Манчини – 64' 4:0 Кристанте – 68'
«Мы могли сделать больше в этом матче. «Рома» продемонстрировала свой опыт в проведении подобных игр. Мы слишком сильно пострадали от уровня соревнования, к которому не привыкли.
Нам удалось создать много моментов, возможно, столько же, сколько и «Роме», если посмотреть статистику. Это был первый раз, когда «Брайтон» был отправлен в нокаут в этом соревновании. Крайне неприятно для нас, но сегодня мы играли на 20% ниже от своего потенциала», — приводит слова Де Дзерби сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими командами состоится 14 марта в 23:00 мск.
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
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