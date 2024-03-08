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«Милан» не без проблем победил «Славию», игравшую вдесятером, в матче 1/8 Лиги Европы

«Милан» не без проблем победил «Славию», игравшую вдесятером, в матче 1/8 Лиги Европы
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянский «Милан» и чешская «Славия». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
4 : 2
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Жиру – 34'     1:1 Доудера – 36'     2:1 Рейндерс – 44'     3:1 Лофтус-Чик – 45+1'     3:2 Шранц – 65'     4:2 Пулишич – 85'    
Удаления: нет / Диуф – 26'

На 26-й минуте «Славия» осталась вдесятером после удаления Эль-Хаджи Малика Диуфа. 34-й минуте нападающий Оливье Жиру вывел «Милан» вперёд. Автором голевой передачи стал Рафаэл Леау. На 36-й минуте игрок гостей Давид Доудера сделал счёт 1:1. На 44-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс вновь вывел свою команду вперёд. Спустя две минуты Рубен Лофтус-Чик сделал счёт 3:1. На 65-й минуте вышедший на замену Иван Шранц забил второй гол «Славии», сократив отставание от «Милана» до одного мяча. На 85-й минуте Кристиан Пулишич коснулся мяча после удара Леау, тем самым забив четвёртый гол своей команды.

Ответная встреча пройдёт 14 марта в Чехии.

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