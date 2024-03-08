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Де Росси высказался о новом контракте с «Ромой» после разгромной победы над «Брайтоном»

Де Росси высказался о новом контракте с «Ромой» после разгромной победы над «Брайтоном»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о продлении контракта с римским клубом после победы над «Брайтоном».

Вчера, 7 марта, «Рома» на своем поле разгромила «Брайтон» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 4:0. Ответный матч пройдёт 14 марта.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1:0 Дибала – 13'     2:0 Лукаку – 43'     3:0 Манчини – 64'     4:0 Кристанте – 68'    

«Продления контракта с «Ромой»? Я меньше всего думаю об этом. Я просто делаю работу, которая мне нравится, в месте, которое мне нравится, с удовлетворением, которое я не знал, что унесу с собой за такое короткое время», — приводит слова Де Росси Alfredo Pedulla.

Де Росси возглавил «Рома» в январе 2024 года. Контракт 40-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

После 10 матчей во главе «Ромы» у Де Росси следующая статистика: семь побед, два ничейных результата и одно поражение. При итальянском специалисте римляне забили 26 мячей, пропустив при этом 11 раз.

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