«Рома» разгромила «Брайтон» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

7 марта 2024 года итальянская «Рома» и английский «Брайтон» встречались в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Встреча началась в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе римского клуба голы сегодня забивали: Пауло Дибала (13-я минута), Ромелу Лукаку (43-я минута), Джанлука Манчини (64-я минута) и Бриан Кристанте (68-я минута).

Ответный матч между «Брайтоном» и «Ромой» состоится 14 марта 2024 года. Он пройдёт в Брайтоне (Англия) на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.