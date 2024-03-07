«Рома» разгромила «Брайтон» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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7 марта 2024 года итальянская «Рома» и английский «Брайтон» встречались в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Встреча началась в 20:45 по московскому времени. Игра завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
1:0 Дибала – 13' 2:0 Лукаку – 43' 3:0 Манчини – 64' 4:0 Кристанте – 68'
В составе римского клуба голы сегодня забивали: Пауло Дибала (13-я минута), Ромелу Лукаку (43-я минута), Джанлука Манчини (64-я минута) и Бриан Кристанте (68-я минута).
Ответный матч между «Брайтоном» и «Ромой» состоится 14 марта 2024 года. Он пройдёт в Брайтоне (Англия) на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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