Горбани: место «Оренбурга» в таблице меня не испугало

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммед Горбани высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Получив предложение от клуба, я первым делом посмотрел, на каком месте команда. И да, оно меня не испугало. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит, и приложу все силы, чтобы помочь клубу в непростой ситуации», — сказал Горбани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 19 туров «Оренбург» занимает 14-е место (зона стыков) в РПЛ с 16 очками. На спасительном 12-м месте расположился «Ахмат» (20 очков).

Горбани перешёл в «Оренбург» из «Сепахана» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает иранца в € 500 тыс.

В нынешнем сезоне Горбани сыграл 20 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.