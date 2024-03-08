«Семак отметил меня». Что за иранец приехал в РПЛ

Мохаммад Горбани давно следил за чемпионатом России, а теперь готовится в нём дебютировать.

В зимнее трансферное окно «Оренбург» подписал первого иранского легионера в истории клуба. Корреспондент «Чемпионата» встретилась с Мохаммадом Горбани и расспросила о первых впечатлениях о России и РПЛ, разговоре с Сердаром Азмуном и детстве в Тегеране.

«Играя в России, можно значительно повысить свой класс»

— Как ты оказался в России?

— В товарищеском матче с «Зенитом» мне удалось забить гол. Семак отметил мою игру, и обо мне узнали. Скауты и руководство «Оренбурга» были на матче и тоже видели меня. Они договорились с «Сепаханом», поэтому я здесь. Хотел бы сказать спасибо руководителям «Сепахана» и тренеру, которые дали мне шанс играть за команду в последнем сезоне.

— Были предложения от других российских клубов?

— Были, но я решил играть в «Оренбурге», посчитав этот клуб лучшим местом для своего развития. Я наблюдал за играми команды ещё два-три сезона назад. Не знаю, почему сейчас нет таких результатов. Но я видел, что клуб взял много хороших легионеров. Думаю, это поможет нам подняться выше в таблице. Я тоже сделаю для этого всё, что в моих силах.

Мохаммад Горбани Фото: Из личного архива футболиста

— Ты действительно смотрел РПЛ до перехода в «Оренбург»?

— Да, следил, как и за другими лигами. А когда появился вариант перехода, стал ещё больше смотреть, особенно матчи «Оренбурга». С того момента пытался узнать как можно больше о команде: смотрел их соцсети, игры. Когда предложение стало более конкретным, я посмотрел все их товарищеские матчи на сборах.

— Какое впечатление сложилось об РПЛ на основании увиденного?

— Уровень лиги очень высокий. Тут много быстрых игроков, много также тактики и физики. Играя в России, можно значительно повысить свой класс.

— С тренером Деограсией общался перед переходом?

— Да, у меня была возможность поговорить с тренером, когда ещё был в Иране. У нас состоялся хороший разговор — он объяснил, в какой футбол играет команда, как видит меня в «Оренбурге». Я заранее знал, что от меня хотят.

— Какие цели перед собой ставишь в России?

— Я здесь, чтобы показать свой максимум. Хочу забивать, отдавать голевые передачи и радовать свою команду и болельщиков.

— Турнирное положение «Оренбурга» тебя не пугало?

— Получив предложение от клуба, я первым делом посмотрел, на каком месте команда. И да, оно меня не испугало. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит, и приложу все силы, чтобы помочь клубу в непростой ситуации.

— Как общаешься в коллективе?

— Я не очень хорошо владею английским, но проблем с коммуникацией нет — в общих чертах понимаю, что говорят. Думаю, быстро начну понимать и русский, потому что этот язык будет меня окружать.

— Планируешь учить русский?

— Мой друг, бывавший в России, предупредил, что русский очень сложен для изучения. Но я попробую им овладеть. Это способствовало бы более быстрой адаптации в команде и в целом облегчило бы жизнь.

— Расскажи три любых факта о себе.

— Трудолюбивый, целеустремлённый и профессионально отношусь к делу.

— Какие первые впечатления от России?

— Холодно! Но думал, что будет хуже. Справлюсь, это не самая большая проблема для меня.

«С Азмуном начали общаться, когда меня вызвали в сборную»

— Что знаешь о России?

— Это большая страна с очень гостеприимными и добрыми людьми. Пока никаких проблем в России у меня не возникало. Также слышал о природе и хотел бы увидеть побольше интересных мест. Но для меня важнее помочь команде — я для этого и приехал. А в свободное время хотел бы получше познакомиться со страной, людьми.

— До перехода в «Оренбург» общался с кем-нибудь из игроков, уже выступавших в России?

— Конечно, и одним из них был Сердар Азмун. Получил от него только положительные отзывы о чемпионате России.

— Вы друзья?

— Мы начали общаться, когда меня вызвали в сборную. У нас достаточно хорошие взаимоотношения.

— Азмун сделал себе имя в России?

— Конечно! В какой бы команде он ни играл, везде показывал отличные результаты. Но самое главное — его выступления в еврокубках. Они помогли ему развиться.

— Тебя вдохновляет пример Азмуна?

— Сердар — значимая фигура для Ирана, для всех наших игроков. Для меня лично он пример.

— Твой партнёр по «Сепахану» Шекари поиграл в Казани. Он что-то рассказывал о России?

— Да, он как раз был одним из тех, с кем я и советовался перед переездом. Он помог мне принять решение, рассказал, как вообще общаться с российскими игроками, фанатами.

— А как выглядел на поле чемпион России Ману Фернандеш в свои 37 лет?

— Прежде всего хотел бы отметить, что он очень хороший человек. Ману прилично играл, но, к сожалению, в середине сезона получил травму.

— Кого ёще из иранских легионеров РПЛ знаешь?

— Мохаммада Мохеби, который играет в «Ростове», и Милада Мохаммади из «Ахмата».

— В ближайшее время иранцев будет становиться только больше в РПЛ?

— Думаю, первые трансферы иранских игроков открыли нам двери в российский футбол. Уровень лиги привлекает квалифицированных, талантливых игроков. РПЛ может стать ступенью для будущего.

Мохаммад Горбани Фото: Из личного архива футболиста

«Родители просили, чтобы я далеко не уезжал»

— Когда ты начал играть в футбол?

— В восемь лет. Это была настоящая страсть! Поначалу родители не понимали, насколько футбол важен для меня, но со временем я ощущал всё больше и больше поддержки с их стороны. Мама всегда меня поддерживала и воодушевляла на достижение поставленных целей. Спасибо ей большое за всё.

— На кого из футболистов ты равнялся в детстве?

— Не помню, кто был кумиром в раннем детстве, а в подростковом возрасте — Серхио Бускетс. Сейчас же очень нравится Родри.

— Можешь немного рассказать о своей семье?

— У меня есть маленький брат, семья живёт в Тегеране. Спасибо, что они всегда верили в меня и поддерживали. Благодаря им я могу играть за границей.

— Семья удивилась новости, что ты едешь в Россию?

— Было такое, но они понимали, что это моя мечта и я уже взрослый. Когда я играл в «Сепахане», мне поступало много предложений, и я всегда обсуждал их с семьёй. Они просили, чтобы я далеко не уезжал, для них это сложно, особенно для мамы. Но профессиональный футбол требует жертв.

— Чем занимаешься в нефутбольное время?

— Хожу в зал или играю в приставку.

— Зависимости от видеоигр нет?

— Нет-нет. Я женат, поэтому мало времени трачу на игру. Стараюсь больше быть с супругой. Кстати, её тоже учу играть на приставке, ха-ха. Ей нравится.

— Чем планируешь заняться в Оренбурге в ближайшее время?

— Футбол — в приоритете. Впереди сложные игры, надо настраиваться. А когда полностью освоюсь в команде, приступлю к знакомству с городом.