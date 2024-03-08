Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 22-го тура

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Сегодня, 8 марта, матчем между нижнекамским «Нефтехимиком» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов стартует 22-й тур Мелбет Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

8 марта, пятница:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 16:15 мск.

9 марта, суббота:

«Енисей» (Красноярск) — «Акрон» (Тольятти) — 10:00 мск;

«Шинник» (Ярославль) — «Родина» (Москва) — 14:00 мск;

«Волгарь» (Астрахань) — «Химки» (Московская область) — 14:00 мск.

10 марта, воскресенье:

«Черноморец» (Новороссийск) — «СКА-Хабаровск» — 15:00 мск;

«Кубань» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) — 15:00;

«Динамо» (Махачкала) — «Ленинградец» (Ленинградская область) — 16:00 мск;

«Алания» (Владикавказ) — «Сокол» (Саратов) — 17:00 мск.

11 марта, понедельник:

«Торпедо» (Москва) — «Тюмень» — 19:30 мск.