Мележиков: Промес говорил мне: «Босс, я чист, готов поехать в Нидерланды и доказать это»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что нападающий красно-белых Квинси Промес заявлял ему о своей невиновности по делу о контрабанде наркотиков.

«Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Нидерланды и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моём возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день», — приводит слова Мележикова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.