Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков поставил под сомнение тот факт, что нападающий красно-белых Квинси Промес принимал прямое участие в наркотрафике.

«Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя — то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику — маечки, шарфики… Вся история», — приводит слова Мележикова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.