Александр Тарханов: «Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно — будет ничья

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

«Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно. В «Крыльях» понятна причина — ушло много футболистов за пару лет, поэтому всё время приходят новые молодые, и тренер их обыгрывает. У ЦСКА тоже чего-то не хватает, надо что-то менять и селекцией заниматься. Дзагоев как раз таки пришёл в селекцию. Он бывший футболист и грамотный парень, поэтому поможет селекции клуба. Я думаю, что будет ничья», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, армейцы сыграют с самарцами сегодня, 8 марта. Начало встречи — в 14:00 мск.