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Александр Тарханов: «Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно — будет ничья

Александр Тарханов: «Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно — будет ничья
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Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

«Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно. В «Крыльях» понятна причина — ушло много футболистов за пару лет, поэтому всё время приходят новые молодые, и тренер их обыгрывает. У ЦСКА тоже чего-то не хватает, надо что-то менять и селекцией заниматься. Дзагоев как раз таки пришёл в селекцию. Он бывший футболист и грамотный парень, поэтому поможет селекции клуба. Я думаю, что будет ничья», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, армейцы сыграют с самарцами сегодня, 8 марта. Начало встречи — в 14:00 мск.

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