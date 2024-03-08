Нападающий «Ливерпуля» Нуньес набрал 12 очков по системе «гол+пас» в 12 играх в 2024 году

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес совершил 12 результативных действий в 12 матчах в 2024 году. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети X (ранее Twitter). Накануне уругвайский форвард оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (5:1).

24-летний нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счёт 16 забитых мячей и 11 результативных передач.

«Ливерпуль» после 27 туров АПЛ сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу, набрав 63 очка.