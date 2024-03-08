Игорь Пикущак рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для победы над «Ростовом»

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «быками» и «Ростовом». Напомним, игра состоится 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чтобы «Краснодару» оставаться на первом месте в РПЛ, нужно просто выигрывать каждую игру. Сейчас они усилились в межсезонье. Взяли нападающего в подмогу Кордобе. По прошлому матчу если судить, играли достаточно хорошо. В концовке упустили победу. Сейчас южное дерби. Такие матчи всегда проходят с накалом и всегда интересны.

«Ростов» дома хорошо играет. «Краснодару» для победы надо надёжно сыграть в обороне, постараться не дать шансов «Ростову», хотя это будет сделать тяжело, и самим забить. Думаю, будет много голов. Больше двух», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.