Смолов: для «Динамо» есть смысл бороться только за первое место, мы стали сильнее

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о составе бело-голубых, а также поделился мыслями о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Есть смысл бороться только за первое место, но наша команда точно стала сильнее. «Динамо» приобрело классных футболистов в летнее трансферное окно, сейчас у нас на сборах тоже сыграли много хороших матчей. Понятно, что хочется бороться за чемпионство, но в контексте «Динамо» мне кажется, что ожидания болельщиков, что они давно этого ждут, и, с одной стороны они вроде имеют право требовать и ожидать, но когда команда у тебя занимает девятое место, а потом такие, мы рассчитываем на следующий год на чемпионство или кубок хотя бы…

Мне кажется, что борьба за чемпионство подразумевает за собой какую-то ежегодную константу, что ты вот в тройке и стремишься к чему-то большему. И вот на протяжении трёх или пяти сезонов это продолжается, ты точечно усиляешь какие-то позиции и потом можешь бороться за чемпионство», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».