Форвард «Динамо» Смолов рассказал, кем видит себя после завершения карьеры

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры футболиста.

«Я вижу, какой пробел как минимум в российском футболе с той точки зрения, что у нас функционеров, которые знают футбол изнутри непосредственно и разбираются в менеджменте, практически нет.

На какой позиции я себя вижу? В идеале бы, конечно, спортивным директором, но я понимаю, что без опыта работы и нахождения внутри клуба практически невозможно сразу. Но только если у тебя кто-то из друзей не приобрёл команду (улыбается). Не знаю, возможно, chief scout или советник генерального директора по спортивной части», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Смолову 34 года, его действующий контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го.