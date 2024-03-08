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Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча «Урал» — «Зенит»

Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча «Урал» — «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и сине-бело-голубыми.

«Зенит» является фаворитом любого матча, а особенно с «Уралом», но это не гарантирует победу. Думаю, потери очков петербуржцев в этом матче не будет. «Зенит» улучшит свою ситуацию в таблице, потому что надо набирать очки и обгонять «Краснодар», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Урал» располагается на 13-м месте. Матч между этими командами состоится в субботу, 9 марта, и начнётся в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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