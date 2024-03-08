«Депрессуха, которую заливаешь алкоголем». Смолов — о своём пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как перенёс промах с «точки» в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 со сборной Хорватии.

«Чему меня научила неделя после чемпионата мира, когда я ни с кем не общался? Да ничему, это депрессия, чему она может научить? Это такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал, вот, у меня там 10 дней отдыха, ну вот и бухал с друзьями там. Ну, попытка просто как бы вот забыться», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Смолову 34 года, его действующий контракт с московским «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, но имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.