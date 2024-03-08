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Желудков: Андрей Мостовой правильно хочет в Европу, в «Зените» одни бразильцы

Желудков: Андрей Мостовой правильно хочет в Европу, в «Зените» одни бразильцы
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Ветеран «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал желание полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового перейти в европейский чемпионат.

«Конечно, правильно, что Андрей Мостовой рассматривает переход в Европу. Я рад за него. Невозможно сейчас играть, одни бразильцы в «Зените». Тем более Франция – это такой чемпионат, где ему будет хорошо. Мостовому подойдут Франция и Германия, он там заиграет. Португалия не подойдёт, потому что она на отшибе и там готовят футболистов на продажу, а он едет играть.

Конечно, уход Мостового для «Зенита» будет потерей. Я смотрел последнюю игру команды, он один россиянин на поле, ну и вратарь ещё. Остальные все эти эфиопы. Юрий Андреевич Морозов в гробу, наверное, переворачивается», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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