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Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С самых первых минут мы контролировали матч, забили быстрый гол и после этого имели возможность увеличить преимущество. Сегодня на помощь пришли стандарты, естественно, которые отрабатываются на тренировках. Вы видите, как влияние гола и победы складывается на впечатление от игры.

Матч с «Оренбургом» не был удручающим, но вот этот пропущенный гол за 10 секунд до конца перевернул всё с ног на голову. И эмоции были не самыми лучшими. Сегодня нам нужно было показать нашу подготовку и уверенность в наших силах, как команда. Мы говорили, что, если оставим на поле всё без остатка и сыграем на максимуме с открытой душой, то этой путь к победе», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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