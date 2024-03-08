Андрей Канчельскис: Антону Миранчуку надо брать ноги в руки — и бегом в европейскую лигу

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об информации о том, что французский «Нант» заинтересован в 28-летнем хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке.

«Миранчуку надо брать ноги в руки — и бегом в европейскую лигу. Если кто-то во Франции действительно готов пригласить Миранчука, надо соглашаться. Нельзя упускать последний шанс попробовать свои силы в Европе. Клуб не имеет значения. Если это Лига 1 или любой другой европейский чемпионат топ-5, надо соглашаться. Шанс заиграть в Европе у Антона ещё есть», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что представители «Нанта» уже провели неформальную встречу с представителями Миранчука.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.