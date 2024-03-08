Агент игрока «Динамо» Майсторовича: Милан готов играть на сто процентов и ждёт шанса

Агент Александар Важич, представляющий интересы 19-летнего центрального защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о состоянии своего клиента после того, как в конце минувшего сезона он получил разрыв крестообразных связок.

«Да, Милан пока на скамейке запасных, но он тренируется в полную силу и готов играть на сто процентов. Сейчас он просто ждёт шанса, всё-таки пришлось пропустить довольно длительный период. Абсолютно нормальная ситуация. Я уверен, что когда Майсторович получит игровую практику, вновь сможет стать игроком основного состава, как это было до операции», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Напомним, Майсторович получил травму в середине мая 2023 года.

Сербский защитник перешёл в «Динамо» из «Войводины U19» в феврале 2023 года. За этот период он принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место.