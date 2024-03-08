Акинфеев в Самаре повторил трюк 21-летней давности! Но главным героем ЦСКА вдруг стал Роша

Первый матч 20-го тура РПЛ прошёл в Самаре, куда приехал ЦСКА. Армейцы обыграли соперника благодаря дублю защитника Виллиана Роши.

Начало матча получилось очень многообещающим и порадовало болельщиков ЦСКА. Уже на второй минуте вратарь «Крыльев» Иван Ломаев вытащил мяч из-под перекладины после классного удара Игоря Дивеева с разворота. Как оказалось, голкипер только отсрочил пропущенный гол. Через несколько секунд Виллиан Роша выиграл верховое единоборство и головой вколотил мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

До перерыва армейцы атаковали в основном только со стандартов. В остальном у команды Владимира Федотова мало что получилось. С другой стороны, и «Крылья» не баловали фанатов обилием голевых моментов. Запомнился опасный дальний удар Максима Витюгова — Игорь Акинфеев зацепил мяч после неприятного отскока от газона. Чуть позже голкипер ЦСКА справился с ударом Никиты Салтыкова с острого угла. Талант «Крыльев» просочился чуть ли не по линии ворот, но Акинфеев вовремя выскочил навстречу и заблокировал удар самарца.

На старте второй половины зрители словили флешбэк из первого тайма. Сначала Ломаев тащит из-под перекладины мяч после удара Виктора Давилы с разворота. А следующий за ним угловой становится фатальным для хозяев. Роша убежал от Фернандо Костанцы и головой подрезал мяч в дальний угол — тот влетел в сетку рикошетом от штанги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Арбитры проверили эпизод на предмет возможного офсайда у Ивана Облякова, который находился на траектории удара. Но первого судейского объявления на весь стадион в РПЛ так и не последовало. Офсайдные линии показали, что Обляков был в правильном положении. До этого матча Роша не забил ни одного мяча в сезоне, а тут сразу отметился дублем! За весь прошлый сезон бразилец отличился четыре раза (три — в РПЛ, один — в Кубке России). Таким образом, для Роши это первый дубль в России.

На 69-й минуте ЦСКА обязан был забивать третий мяч. Угловой у ворот ЦСКА обернулся контратакой армейцев, которую завершал Иван Обляков. Россиянин вышел один на один с вратарём, но залепил в перекладину. Как тут не сказать, что матч комментировал Дмитрий Шнякин, который в последнее время притягивает попадания в каркас ворот.

У «Крыльев» были шансы в концовке. Особенно активничал вышедший на замену новичок Франко Ороско. Сначала удар аргентинца со штрафного вытащил Акинфеев, а потом сам южноамериканец банально не попал в створ с пары метров. Реализуй Ороско этот момент – концовка встречи наверняка получилась бы более интригующей.

Но «Крылья» не собирались сдаваться. И им очень помог вышедший на замену Аббосбек Файзуллаев. Футболист сборной Узбекистана зацепил в своей штрафной Никиту Салтыкова — Мешков сразу указал на «точку». А потом флешбэки словили уже болельщики со стажем. В 2003 году Акинфеев взял пенальти в Самаре, когда дебютировал в чемпионате России за ЦСКА. На этот раз Игорь отбил мяч ногой, после чего тот попал в перекладину. Видимо, нужно снова сказать спасибо Дмитрию Шнякину. Кстати, пенальти бил бедолага Ороско – новичок хозяев в концовке загубил парочку железобетонных моментов, а потом ещё и плохо пробил с 11 метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

ЦСКА одержал первую победу в 2024 году (речь об официальных матчах), а вот самарский клуб после зимнего перерыва проигрывает во второй раз подряд.