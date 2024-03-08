Клопп: даже если остановить Холанда, у «Сити» есть Фоден, способный забить с 27 метров

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грядущем матче 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится 10 марта.

«Если проследить за движениями Холанда, то можно заметить, что он невероятно умён. Необходимо качественно защищаться в матче с «Сити», поскольку даже если Вирджил ван Дейк сможет остановить Холанда, то у них есть Фил Фоден, способный отправить мяч с 30 ярдов (27,43 метра) в дальний угол, а также Родри, который может сделать всё, что угодно, поэтому нельзя говорить, что нам противостоит только Холанд.

Я очень взволнован игрой. Знаем, что мы хороши, но знаем, что и они действительно хороши», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» начнётся в 18:45 мск.