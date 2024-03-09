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Гол Кварацхелии не помог «Наполи» одолеть «Торино» в матче 28-го тура Серии А

Гол Кварацхелии не помог «Наполи» одолеть «Торино» в матче 28-го тура Серии А
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Торино». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Команды сыграли вничью — 1:1.

Италия - Серия А . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Кварацхелия – 61'     1:1 Санабрия – 64'    

Первый мяч был забит на 61-й минуте, когда грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Мариу Руя. Спустя несколько минут парагвайский нападающий «Торино» Антонио Санабрия сравнял счёт, забив гол ударом через себя.

«Наполи» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, набрав 44 очка в 28 проведённых матчах. «Торино» находится на 10-й позиции, завоевав 38 очков после аналогичного количества встреч.

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